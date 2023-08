Porto recusa primeira proposta, mas clube da Premier League não desiste de Pepê

Tottenham é o interessado na aquisição do jogador; Grêmio tem direito a 12,5% de mais-valia, desde que a transação exceda € 15 milhões

O Porto, de Portugal, recusou uma proposta do Tottenham, da Inglaterra, pela venda de Pepê, como soube a GOAL. Os valores são mantidos em sigilo, mas os lusitanos reprovaram os moldes apresentados pelos britânicos no mercado da bola.

O clube de Londres ainda não desistiu da contratação do brasileiro de 26 anos e pode tentar um novo investimento até o fim da janela de transferências local, em 1º de setembro. A estratégia ainda não foi detalhada.

O brasileiro chegou ao Porto em julho de 2021, depois de defender as cores do Grêmio — a venda foi formalizada por € 15 milhões. O Tricolor gaúcho tem direito a 12,5% de mais-valia de uma futura negociação do jogador.

Atacante de origem, Pepê tem atuado como lateral direito no Porto. A forma de jogar fez, inclusive, com que o jogador recebesse elogios do técnico Sérgio Conceição, que defendeu a convocação do atleta à seleção brasileira.

O brasileiro tem contrato no Estádio do Dragão até 30 de junho de 2027. A última renovação do atleta foi em outubro do ano passado. Ele é tratado como um dos principais nomes do clube na atualidade.

Pepê disputou 55 partidas pelo Porto na temporada passada, somando 4.256 minutos em campo. O atleta marcou cinco gols e deu dez assistências para os companheiros em 2022/2023. Na campanha atual, ele atuou em três jogos, somando 270 minutos. O jogador ainda não fez gols ou deu assistências.

O bom futebol no Estádio do Dragão faz com que Pepê seja cobiçado pela seleção italiana. A federação local notificou o Porto com o intuito de convocá-lo para a seleção comandada por Roberto Mancini. O brasileiro tem passaporte italiano e pode atuar pela equipe. Ele também foi procurado pelo Paraguai, mas não demonstrou interesse em atuar pelo time.