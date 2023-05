Itália notifica Porto e mostra interesse em convocar o brasileiro Pepê

Jogador de 26 anos obteve passaporte italiano e pode ser convocado para a seleção local; ele ainda avalia o convite

A seleção italiana enviou um ofício ao Porto para manifestar interesse na convocação de Pepê, como soube a GOAL. Destaque do time na temporada, com cinco gols e dez assistências em 54 partidas, o jogador obteve o passaporte italiano recentemente, mas só vai se posicionar oficialmente sobre o caso ao fim das férias — ele ainda alimenta a expectativa de defender o Brasil.

A seleção paraguaia também demonstrou interesse na convocação de Pepê, que tem se destacado no futebol europeu nas últimas duas temporadas. Contudo, não conseguiu convencê-lo de jogar pela equipe nacional.

Em alta no Porto, Pepê de 26 anos ainda não teve uma chance na seleção brasileira principal, o que permite que ele atue pela Itália, caso tenha interesse. O técnico Roberto Mancini é admirador do futebol do jogador brasileiro.

Sondagens

O bom futebol apresentado em Portugal não rende apenas o desejo da seleção italiana de convocá-lo, mas também clubes interessados em contratá-lo. O Porto já foi comunicado sobre interesse de clubes de Espanha e Inglaterra, conforme apurado pela GOAL.

Ainda não foi definido um valor para a venda do atacante, que tem passagens pelas divisões de base de Athletico-PR, Foz do Iguaçu e Coritiba, mas foi revelado pelo Grêmio. Os nomes dos clubes interessados também são mantidos em sigilo.