Pepê tem conversas para trocar o Porto por clube da Premier League

Grêmio terá 12,5% de mais-valia em eventual transferência, mas negócio precisa superar os € 15 milhões

O Porto, de Portugal, negocia a venda de Pepê para o futebol da Inglaterra no mercado da bola, como soube a GOAL. Um clube da Premier League está em negociação com os lusitanos a fim de acertar a contratação do brasileiro de 26 anos. O possível destino do atleta ainda não é confirmado pelas partes.

Os lusitanos também não confirmam valores para a saída do jogador, mas ele já vinha chamando a atenção de equipes que disputam as principais ligas europeias — Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League e Serie A Italiana. A principal oferta até o momento é do Reino Unido.

Pepê se notabilizou pelo Porto por atuar em mais de uma função. Embora seja atacante de origem — ele é ponta esquerda desde a base —, passou a jogar também como lateral direito. A forma de atuar o transformou em peça fundamental no elenco comandado por Sérgio Conceição.

O brasileiro chegou ao Porto em julho de 2021, depois de defender as cores do Grêmio — a venda foi formalizada por € 15 milhões (R$ 98,1 milhões à época). O Tricolor gaúcho tem direito a 12,5% de mais-valia de uma futura negociação do jogador.

Pepê disputou 55 partidas pelo Porto na temporada passada, somando 4.256 minutos em campo. O atleta marcou cinco gols e deu dez assistências para os companheiros em 2022/2023. Na campanha atual, ele atuou em três jogos, somando 270 minutos. O jogador ainda não fez gols ou deu assistências.

O bom futebol no Estádio do Dragão faz com que Pepê seja cobiçado pela seleção italiana. A federação local notificou o Porto com o intuito de convocá-lo para a seleção comandada por Roberto Mancini. O brasileiro tem passaporte italiano e pode atuar pela equipe. Ele também foi procurado pelo Paraguai, mas não demonstrou interesse em atuar pelo time.