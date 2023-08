Técnico do Porto defende Pepê na seleção brasileira: "seria meu lateral direito"

Revelado pelo Grêmio, atacante tem atuado como lateral direito no Porto e se tornou peça-chave no elenco comandado por Sérgio Conceição

Pepê se tornou peça-chave do Porto de Sérgio Conceição. Atacante de origem — começou como ponta direita —, ele tem atuado como lateral direito do time lusitano. Na função, se transformou em um nome de destaque do elenco e ganhou até lobby para defender a seleção na nova posição.

Às vésperas da Supertaça de Portugal, que acontece nesta quarta-feira (9), às 16h45 (de Brasília), no Estádio de Aveiro, diante do Benfica, o técnico do Porto exaltou o atleta e reforçou que ele deveria atuar como lateral direito da seleção brasileira.

"Se eu fosse o treinador da seleção brasileira, o Pepê seria o meu lateral direito", disse Sérgio Conceição, em entrevista coletiva nessa terça-feira (8). "O Pepê, para mim, além de ser um jogador versátil, é muito inteligente. Tem caraterísticas únicas. É muito forte tecnicamente, é muito rápido, e associa a inteligência a todas essas caraterísticas. Isso faz com que ele seja um jogador excepcional. Há poucos jogadores no mundo com as caraterísticas do Pepê na lateral", acrescentou.

Em que pese o lobby para que Pepê atue como lateral direito da seleção brasileira, é outro treinador que pensa em contar com o atleta nas convocações. Roberto Mancini já notificou o Porto sobre o interesse de levá-lo para a seleção italiana — Pepê conseguiu recentemente o passaporte italiano, mas não deu resposta sobre a possibilidade de atuar no país.

A seleção paraguaia também demonstrou interesse na convocação de Pepê, que tem se destacado no futebol europeu nas últimas duas temporadas. Contudo, não conseguiu convencê-lo de jogar pela equipe nacional.

Na temporada passada, Pepê disputou 55 partidas pelo Porto, somando 4.256 minutos em campo. No período, o atleta marcou cinco gols e se responsabilizou por dez assistências.