Porto x Arouca ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Português

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela 14ª rodada do Português; veja como acompanhar na TV e na internet

O Porto recebe o Arouca nesta quarta-feira (28), às 18h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão, pela 14ª rodada do Campeonato Português. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a classificação à semifinal da Taça da Liga após vencer o Gil Vicente por 2 a 0, o Porto volta as atenções para o Campeonato Português buscando reduzir a diferença para o líder Benfica de oito ponto. A equipe aparece na vice-liderança, com 29.

Para o confronto, o meia brasileiro Galeno, que soma cinco gols nas últimas seis partidas, pode manter a posição no meio-campo ao lado de Otavio, Marko Grujic e Mateus Uribe.

Do outro lado, o Arouca também vem de vitória sobre o Moreirense por 3 a 1 e está na semifinal da Taça da Liga, enquanto no Português aparece na oitava posição, com 19 pontos (cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas).

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Porto soma nove vitórias, contra apenas uma do Arouca. No último encontro, válido pelo Campeonato Português 2021/22, o Porto venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Porto: Costa; Pepe, Cardoso, Marcano, Wendell; Otavio, Grujic, Uribe, Galeno; Evanilson, Taremi.

Escalação do provável Arouca: Arruabarrena; Esgaio, Basso, Opoku, Quaresma; Sylla, Soro, Simao; Bukia, Alves, Mujica.

Desfalques

Porto

Meixedo, Zaidu e Eustáquio, no departamento médico, estão fora.

Arouca

Vitinho, machucado, é desfalque certo.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de dezembro de 2022

• Horário: 18h15 (de Brasília)

• Local: Estádio do Dragão – Porto, POR