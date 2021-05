Por que Zidane acertou sua terceira saída do Real Madrid?

Cansado do futebol na época da pandemia e das críticas internas e da mídia seriam alguns motivos para o francês deixar o clube merengue

O Real Madrid oficializou nesta quinta-feira (27) a saída de Zinedine Zidane. Não foi uma grande novidade, a Goal já havia noticiado a intenção do francês de deixar o clube. Mas quais foram os motivos que levaram o treinador a deixar o time merengue mais uma vez? Esta é a terceira oportunidade que, mesmo com contrato, o ídolo rescinde o vínculo.

O futebol do coronavírus

Zidane tem se sentido extremamente incomodado com esse período do futebol totalmente marcado pelo Covid-19. Apesar de positivo, o número de protocolos obrigatórios neste contexto de pandemia desanimou o treinador, que o privou de momentos de vestiário e exigiu exames repetitivos e exaustivos.

As críticas internas e externas

O francês também se cansou das críticas ao Real Madrid, centradas quase sempre em sua figura. Desde setembro, seu relacionamento com a mídia espanhola se tornou mais rígido, algo que foi escancarado na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Huesca, em fevereiro. "Se você quer me mudar, diga na minha cara", declarou ele.

De lá para cá, sempre pedindo respeito aos seus jogadores, o time melhorou, chegou às semifinais da Liga dos Campeões e teve uma sequência de 18 jogos sem perder para brigar pela LaLiga até a última rodada. No entanto, o Atlético de Madrid aguentou a pressão e ergueu o troféu.

Zidane sabe que boa parte das críticas eram de pessoas de dentro do clube, o que o magoou muito, assim como a procura de um novo treinador também o deixou incomodado.

A situação do elenco

O status do time também influenciou. Alguns dos jogadores de futebol mais veteranos, Marcelo e Isco, por exemplo, ficaram muito chateados com as constantes escalações no banco de reservas. Outros como Sergio Ramos, Lucas Vázquez ou Varane têm o futuro indefinido, algo que Zidane não gostou, já que os três são fundamentais nos planos do treinador.

Zidane colocou muita ênfase no problema do capitão Sergio Ramos ser resolvido antes do final da temporada. A falta de ação do clube incomodou muito o treinador, pois o zagueiro é o líder do vestiário e seu homem de confiança.