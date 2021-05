Real Madrid pode viver dia de despedidas: Zidane, Marcelo, Sergio Ramos e mais

Nas arquibancadas, no banco e no gramado, muitos nomes podem vestir a camisa do Real pela última vez neste sábado (22)

Brigando pelo título com o Atletico de Madrid, o Real Madrid recebe o Villarreal neste sábado (22), às 13h (de Brasília), na rodada final do Campeonato Espanhol, que pode não só marcar mais um troféu na história do clube, como também a despedida de diversos jogadores.

Zidane, que está na sua segunda passagem pelo Real, é alvo de muitas críticas e está balançado com a possibilidade de dar adeus aos madridista. Com contrato até 2022, os dirigentes querem que ele continue, mas estão cientes da situação e já teriam conversado com Allegri, Löw e Raúl.

“O mais importante não sou eu ou outra pessoa, mas sim a equipe, o jogo de amanhã (sábado), o que queremos alcançar. Só isso é o que nos encoraja.”, avaliou o francês.

“Então veremos. Temos tempo para isso. Não é hora de falar sobre isso. Não só eu, mas o que o clube está fazendo. Temos de colocar toda a nossa energia no jogo de amanhã (sábado). Depois de 37 jogos, não vamos perder tempo com isso.”, completou.

Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Varane, Marcelo...

Na defesa, há dois casos muito semelhantes, os de Lucas Vázquez e Sergio Ramos. Ambos assinaram até 30 de junho e não se sabe o que vai acontecer com eles. Enquanto o jornal 'AS' aponta que houve uma oferta de renovação para Vázquez, o capitão, por outro lado, está estagnado.

Já Nacho e Varane possuem contrato até 2022. O elenco de jovens se tornou forte em 2021, enquanto o francês pediu mais dinheiro e está na mira dos clubes ingleses. Essa rota chama a atenção para os dirigentes, por meio da qual buscaria arrecadar cerca de 70 milhões, embora possa ser gratuita em 12 meses.

Com Marcelo, apesar de ainda lhe faltar um ano para encerrar o vínculo, o brasileiro busca encontrar uma separação mais pacífica e respeitosa devido ao mito que representa.

No centro do campo os olhos estão voltados para Isco. Ele pediu, sem se concretizar, para partir em janeiro. Acima, com a especulação em torno de Vinicius, Asensio, o lesionado Hazard (não há clube que coloque dinheiro necessário para que sua despedida seja viável) e até mesmo uma possível transferência de Rodrygo. O mercado está movimento, mas sempre há esperança.

O que o Real Madrid precisa para ser campeão do Campeonato Espanhol?

O Real Madrid ocupa a segunda posição do Campeonato Espanhol, com 81 pontos. Para conseguir o título, os merengues precisam vencer o Villarreal e torcer para o Atlético de Madrid empatar ou ser derrotado pelo Valladolid.