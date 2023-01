Por que Roberto tinha o apelido de Dinamite?

Ídolo do Vasco diz que apelido surgiu após uma manchete de jornal

Maior ídolo do Vasco, o ex-jogador Roberto Dinamite morreu na manhã deste domingo (8), aos 68 anos, de um câncer no intestino, descoberto em 2021. Entenda qual a origem do apelido “Dinamite” para Roberto.

De acordo com o próprio jogador, o seu apelido veio por conta de uma manchete no Jornal dos Sports, do Rio de Janeiro. O artilheiro do Vasco explicou a origem em uma entrevista ao UOL Esporte, em 2019:

“Eu fiz a minha estreia no Maracanã em um jogo entre Vasco e Internacional, no time principal, e aí surgiu o apelido Dinamite. Na época, o técnico interino me levou para a partida no Maracanã e eu entrei no segundo tempo. Peguei uma bola na intermediária, fui levando, levando, dei um corte no zagueiro e bati, um chute forte, de fora da área. Naquela época, a rede tinha um ferrinho, não era esticada como é hoje. Quando a bola entrou, ela levou a rede, carregou. E um fotógrafo tirou a foto e mostrou (para o time do Vasco). O Jornal dos Sports deu, à época, 'o garoto dinamite explode o Maracanã'. Desse título, surgiu o Roberto Dinamite", explicou o ídolo alvinegro em entrevista ao UOL Esporte.

Por outro lado, existe uma outra versão, segundo o UOL Esporte. De acordo com André Garone, no livro “1898 em diante”, Roberto já era chamado de Dinamite antes mesmo da partida contra o Internacional. Na ocasião, o livro mostra um trecho de uma outra matéria do extinto Jornal dos Sports: “Roberto, agora chamado de Garoto Dinamite, não recebeu aplausos apenas pelos gols”.

Na história do Vasco, Dinamite iniciou e encerrou a carreira no clube, onde jogou por 21 dos seus 22 anos como atleta (também teve uma breve passagem pelo Barcelona). Maior goleador da história do clube, é também o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca.