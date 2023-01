Por que Robert Lewandowski desfalca o Barcelona contra o Atlético de Madrid?

Atacante polonês foi suspenso por três partidas e desfalca Barcelona em clássico

O Barcelona encara o Atlético de Madrid na tarde deste domingo com um grande desfalque: Robert Lewandowski. O atacante polonês foi suspenso por três partidas e desfalca o Barcelona no clássico de logo mais.

Lewandowski foi suspenso por três partidas pelo Comitê de Competição de La Liga depois de ser expulso contra o Osasuna, no último jogo do torneio antes da pausa para a Copa do Mundo. Na ocasião, o polaco fez um gesto com o nariz.

O clube culé até entrou com recurso e conseguiu a presença de Lewa no jogo contra o Espanyol, rival catalão. A situação, porém, foi única e o TAD (Tribunal Administrativo do Esporte) da Espanha não aceitou o recurso do Barcelona e o polaco ficará de fora dos próximos três jogos do time de Xavi.

Sendo assim, Lewa não jogará também contra o Getafe, no dia 22, e contra o Girona, no dia 29. A suspensão só é válida para jogos de La Liga e, sendo assim, o atacante poderá ser utilizado na Supercopa da Espanha.