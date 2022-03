Por que Real Madrid está pessimista com chance de contratar Haaland?

O Real Madrid tem em mente em fazer um mercado histórico de transferências na próxima janela. Depois de praticamente deixar a chegada de Mbappé pronta, o próximo da lista é Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund.

No entanto, a verdade é que, neste caso, a diretoria não está tão confiante quanto o primeiro. Como a GOAL apurou, nas últimas horas cresceu o pessimismo em parte do clube quanto a possibilidade de trazer o norueguês.

Alguns diretores acreditam que o jogador está, agora, mais próximo do Manchester City, da Inglaterra, e consideram difícil fechar essa negociação.

O principal motivo desse pessimismo é esportivo e é que o jogador, que ainda não tomou a decisão final, está analisando se é o passo certo na sua carreira jogar na mesma equipe de Benzema e Mbappé. Na verdade, sua intenção é ser protagonista de um projeto e, se parar no Real Madrid, terá que dividir os holofotes com a dupla francesa.

A questão econômica está longe de ser o problema, mas segundo relatos na Alemanha, o atacante recebeu uma oferta muito alta do Manchester City, que o tornaria o jogador mais bem pago da Premier League. De fato, de acordo com o jornal Bild, o Borussia Dortmund já acredita que ele já seja contratado pela equipe de Pep Guardiola.

O Real Madrid, por sua vez, continua com a intenção do jogador de contar com o jogador, que prefere o clube espanhol. No entanto, seu ambiente está influenciando sua decisão. Mino Raiola, seu agente, e Alfie Haaland, seu pai, estão em constante contato com todas as partes envolvidas nos negócios.

Com isso, a ideia é que nas próximas semanas a decisão seja tomada de forma definitiva. O Real Madrid, no entanto, ainda não apresentou uma oferta e, quando isso acontecer, poderá virar a negociação de cabeça para baixo.