Por que o Santos pode ser punido novamente pela Fifa e ser impedido de contratar?

Dívidas do Alvinegro Praiano são o motivo de mais uma punição; Robinho deve ser o último reforço pelos próximos meses

O deverá ser punido novamente pela Fifa e ficar proibido de inscrever atletas por alguns meses. Na abertura da janela de transferências internacional, nesta terça-feira, 13 de outubro, o clube alvinegro deve ficar proibido de registrar novos jogadores.

O motivo de mais uma punição é a dívida do clube com Huachipato-CHI e -COL pelas contratações de Solteldo (R$ 19 milhões) e (R$ 5 milhões), respectivamente. Enquanto não acertar tais débitos, que somadas chegam à R$ 24 milhões, o Santos não poderá ter reforços.

Esta situação já é recorrente desde março, quando o clube foi punido (também pela Fifa) por uma dívida com o Hamburgo-ALE, pela contratação de Cléber Reis, ainda em 2016. O Alvinegro acertou a dívida com time alemão e conseguiu registrar dois jogadores antes de ser novamente punido: o zagueiro Laércio e o atacante Robinho.

O ídolo santista, que retorna para a sua quarta passagem na Vila Belmiro, foi o último a aparecer no BID (boletim informativo diário) e, assim, deverá ser o último reforço do clube pelos próximos meses.

A janela de transferências para jogadores que atuam fora do será curta: entre 13 de outubro e 9 de novembro. Assim, os times terão menos de um mês para tentar a contratação de algum jogador que atua longe do país.

Com destaque para o brilho de Marinho, o Santos vai conseguindo fazer um bom Campeonato Brasileiro, mesmo com tantos problemas fora dos gramados. O time ocupa a sexta colocação, com 24 pontos após 15 rodadas.