Santos proibido de contratar por três anos: quantos milhões evitam a punição?

Alvinegro Praiano acumula segunda punição da Fifa, mas negociação entre clubes pode acabar com a penitência

O pode ficar até três anos sem poder fazer nenhuma contratação para seu elenco devido a uma punição da Fifa por irregularidades na transferência de Yeferson Soteldo. Existe uma possibilidade de retirada da punição caso os clubes envolvidos entrem em acordo para a resolução das pendências.

O ano de 2020 para o Santos está sendo marcado por punições rigorosas da Fifa. Em março, o Peixe foi proibido de fazer novas contratações por conta de uma dívida não paga em 2017. A situação é a respeito da contratação do zagueiro Cléber Reis. O Hamburgo afirma que o Santos não pagou o valor integral e a dívida que era de cerca de R$ 15.8 milhões em março já está na casa dos R$ 30 milhões, de acordo com o Globo Esporte.

Dessa vez, a briga judicial é com o Huachipato, do , por conta da contratação de Yeferson Soteldo. O atacante venezuelano chegou ao em janeiro de 2019, mas o antigo clube do jogador alega que deixou de receber R$ 18 milhões do time paulista.

Por isso, a Fifa prescreveu que o Peixe ficará até três anos sem poder inscrever nenhum novo jogador em seu plantel. De acordo com o Globo Esporte, o clube alvinegro ainda não foi notificado oficialmente da decisão.

Desde 2018, a equipe da baixada santista tenta negociar a dívida com o Hamburgo, mas sem sucesso. As negociações com o Huachipato devem começar a acontecer para que o time da Vila Belmiro volte a poder contratar novos atletas.

O Globo Esporte afirma que a negociação e pagamento das duas dívidas tirarariam a punição. Para isso, o Santos precisará desembolsar cerca de R$ 48 milhões (R$ 30 milhões de Cléber e R$ 18 milhões de Soteldo). Caso isso não aconteça, o Peixe pode ver seu plantel enfraquecer cada vez mais, já que o clube está autorizado a vender jogadores.