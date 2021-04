Por que o Real Madrid não está jogando no Santiago Bernabéu?

Merengues não jogam em sua casa desde fevereiro de 2020; Estádio Alfredo di Stéfano receberá El Clásico pela primeira vez na história neste sábado

O Real Madrid não joga em sua casa há mais de um ano. Desde fevereiro de 2020, o Santiago Bernabéu não recebe partidas de futebol e o Estádio Alfredo di Stéfano, construído no centro de treinamento dos merengues, está sendo utilizado pela equipe para mandar seus jogos.

Como não pode atuar no Bernabéu, pela primeira vez na história o acanhado palco na Cuidad Deportiva del Real receberá o El Clásico. Neste sábado (10), às 16h (de Brasília), Real Madrid e Barcelona duelam na capital espanhola, mas em um estádio diferente do habitual.

Estádio Alfredo di Stéfano / Foto: Reprodução/Twitter LFC

Pretendendo ter o "melhor estádio do mundo", o clube está reformando o Santiago Bernabéu. Por este motivo, não está atuando no icônico local.

As obras começaram em junho de 2019, tiveram uma pequena pausa em 2020 diante da pandemia de Covid-19, mas já foi retomada e está a todo vapor. O fim das obras está previsto para 2023 e os mais otimistas prevêm que o time atuará na "nova" casa na já no início da temporada 2023/24.

No projeto inicial, a reforma não afetaria o calendário esportivo do time, que seguiria atuando no estádio normalmente. No entanto, com as medidas para a prevenção da contaminação da Covid-19, que impedem os torcedores de estarem presentes nos jogos, o Real decidiu por mandar as partidas dentro do centro de treinamento, no Alfredo Di Stéfano, e deixar as obras acontecendo no Santiago Bernabéu.

Vinícius Jr. comemora no último El Clásico do Bernabéu / Foto: Getty

Curiosamente, o último jogo do Estádio Santiago Bernabéu foi justamente um El Clásico. Para a felicidade dos quase 80 mil torcedores do Madrid presentes, a vitória foi da equipe merengue. Vinícius Júnior e Mariano Díaz fizeram os gols da vitória por 2 a 0 contra o Barcelona no dia 1º de março de 2020.