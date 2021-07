Que horas é a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio?

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos acontecerá nesta próxima sexta-feira (23); veja o horário e onde assistir

Por mais que as Olímpiadas já comecem nesta próxima quarta-feira (21), na madrugada, com eventos de softbol e futebol feminino, há quem diga que os Jogos Olímpicos só começam mesmo após a cerimônia de abertura da competição.

Afinal de contas, a cerimônia de abertura representa, acima de tudo, o espírito olímpico, com todas as delegações reunidas e a celebração da cultura do país-sede.

Assim, para muitos, a cerimônia é tão ou mais importante que alguns dos eventos das Olimpíadas. Seja pela tradição envolvida, pelos shows e pelos espetáculos ou pelo acendimento da pira olímpica. Em 2016, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze na maratona em Atenas, o responsável por acender a pira.

E a pira 🔥 foi acesa pelo ex- maratonista Vanderlei Cordeiro Lima! pic.twitter.com/nYn8D3P2Un — Secretaria Especial do Esporte (@EsporteGovBR) August 6, 2016

Para as Olimpíadas 2020, em Tóquio, a cerimônia de abertura será realizada nesta próxima sexta-feira (23), às 8h (de Brasília), e terá exibição na Globo, na TV aberta. O SporTV e a BandSports, na TV fechada, também transmitirão a cerimônia.

O evento acontecerá no Estádio Olímpico, em Tóquio, no Japão, na arena reconstruída justamente para os Jogos Olímpicos. Devido à pandemia da Covid-19, não teremos público no estádio.

Quem será os porta-bandeiras da delegação brasileira na cerimônia de abertura?

O Time Brasil terá dois porta-bandeiras na Cerimônia de Abertura de #Tokyo2020



🏐 Bruninho 🥇🥈🥈

🥋 Ketleyn Quadros 🥉



Que dupla, 🇧🇷! pic.twitter.com/IuvUPsoeQA — Time Brasil (@timebrasil) July 17, 2021

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) já anunciou quais serão os porta-bandeiras da delegação brasileira durante a cerimônia de abertura nas Olimpíadas 2020, em Tóquio.

A honra ficará para Ketelyn Quadros, do Judô, e Bruninho, do Vôlei. Ambos são medalhistas olímpicos. Será a primeira vez que uma dupla ficará encarregada de servir como porta-bandeira da delegação do Brasil.