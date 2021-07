Artilheira da seleção, artilheira das Copas... Marta não cansa de empilhar recordes de gols ano após ano

O nome de Marta já está marcado para sempre na história do futebol brasileiro e mundial. Eleita seis vezes como melhor a melhor jogadora do mundo, a Rainha do esporte mais popular do país fez por merecer o status de uma das melhores jogadoras da modalidade em todos os tempos.

Com seu talento e genialidade, é dona unânime da pesada camisa 10 da seleção desde 2003. Maior artilheira da história da seleção brasileira e da Copa do Mundo, ambas entre homens e mulheres, Marta empilha recordes anos após anos.

Aos 35 anos, sua carreira em clubes também merece muito destaque. Atualmente no Orlando Pride, time dos EUA, a Rainha do futebol já passou por Vasco, Santos e diversos outros clubes do exterior, dos EUA e da Europa.

Confira aqui na Goal os principais números de gols de Marta.

Quantos gols Marta tem na carreira?

De acordo com o portal oGol, especializado em estatísticas de futebol, Marta já anotou 241 gols em 382 jogos em sua longa carreira, contando os números por clubes e seleção.

Quantos gols Marta marcou pela seleção brasileira?

Com os dois tentos anotados na estreia do Brasil na Tóquio 2020, na goleada da seleção contra a China por 5 a 0, Marta chegou a 111 gols em 160 jogos. Clique aqui para saber tudo sobre os números de Marta com a amarelinha.