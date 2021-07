Tabela do futebol na Olimpíada de Tóquio: onde assistir e quais são os jogos de hoje?

Os Jogos Olímpicos começam daqui a pouco e aqui na Goal você confere tudo sobre as partidas de futebol no Japão

O maior evento esportivo do mundo vai começar. A Olimpíada de Tóquio 2020 terá sua abertura oficial no dia 23, sexta-feira. Mas antes, começa a disputa do futebol, tanto o feminino quanto o masculino, com o Brasil brigando pelo ouro nas duas frentes.

A seleção sub-24 de André Jardine conta com nomes conhecidos como Daniel Alves, Richarlison e Claudinho, atletas que tentarão o bicampeonato olímpico para o Brasil. Já a técnica Pia Sundhage terá Marta, Formiga e companhia para vencer o futebol feminino olímpico pela primeira vez.

Com a disputa de tantos esportes simultaneamente e com o fuso horário pouco favorável os brasileiros, a Goal preparou uma lista com as transmissões de cada uma das partidas das duas modalidades do futebol para você saber quando e onde acompanhar os jogos do futebol na Olimpíada.

CATEGORIA JOGO HORÁRIO (DE BRASÍLIA) TRANSMISSÃO INTERNET Feminino Grã-Bretanha x Chile 04h30 SporTV 3 Tempo Real Feminino China x Brasil 05h Globo, SporTV e Bandsports Tempo Real Feminino Suécia x Estados Unidos 05h30 SporTV 2 Tempo Real Feminino Japão x Canadá 07h30 SporTV Tempo Real Feminino Zâmbia x Holanda 08h SporTV 2 Tempo Real Feminino Austrália x Nova Zelândia 08h30 SporTV 3 Tempo Real