Por que o Fla x Flu vai ser na Neo Química Arena?

Com o Maracanã entregue à Conmebol, o Rubro-Negro escolheu a casa do Corinthians para mandar o clássico

Clássico carioca em solo paulista? Isso mesmo, Flamengo e Fluminense vão disputar o Fla x Flu deste domingo (4), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, casa do Corinthians, conforme publicado pela CBF nesta terça-feira (29).

O jogo é tradicionalmente disputado no Maracanã, onde os dois times mandam seus jogos, o estádio, porém, não está disponível na data do jogo. No dia 24 de junho, foi entregue à Conmebol, que está utilizando-o para a Copa América, transferida para o Brasil após Argentina e Colômbia desistirem de sediar o torneio.

Por que o Fla x Flu será na casa do Corinthians?

Foto: Alexandre Schneider/Getty

Sem o palco usual do jogo, o Flamengo, mandante da partida, precisou escolher um novo estádio para receber o clássico contra o Fluminense e, por conta do gramado, optou pela casa do Corinthians. A diretoria rubro-negra entende que é o que melhor proporciona condições para jogo.

Por ter emprestado o Maracanã para a Conmebol, os times cariocas, conforme apurado pela Goal, negociaram com a CBF uma espécie de compensação. O acordo foi de que a entidade vai bancar os custos de voo e hospedagem das duas delegações durante a viagem para São Paulo.

O Corinthians, dono do estádio, porém, não vai receber nenhum valor pelo “aluguel” de sua arena, segundo a Gazeta Esportiva. O Timão também não terá custos com o jogo dos rivais, já que todas as despesas comuns de um jogo e manutenção serão bancadas pelo Flamengo, mandante da partida.

Parte da torcida do Corinthians, porém, não ficou muito feliz com a notícia. Além de reclamar de não receber nenhuma compensação financeira, alguns alvinegros se preocupam com a saúde do gramado, já que o Timão vai jogar em sua casa no dia anterior, sábado (3), contra o Internacional, às 21h (de Brasília).

E esta não será a primeira vez que um Fla x Flu será disputado em São Paulo. O Pacaembu já recebeu um clássico carioca em 1942 e em 2016- nas duas vezes o placar foi de 0 a 0.