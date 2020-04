Por que o Barcelona tem pressa para vender, e não para contratar jogadores?

O clube catalão precisa faturar €124 milhões u terá problemas enquanto tenta contratar Neymar e Lautaro

A janela de transferências está chegando e com ela a preocupação no Camp Nou. Especialmente porque o gerente de futebol tem um desafio duplo, pensando em recontratar Neymar e em contratar Lautaro Martínez como substituto de Luis Suárez. Isso tudo sem esquecer que ele também está procurando um meio-campista e um zagueiro central, e não descarta a chegada de laterais. Mas por tudo isso é necessária muita liquidez e no momento nem sabe se será capaz de cumprir os €124 milhões previstos em vendas antes de 30 de junho para o orçamento desta temporada.

O clube tem metade de seu elenco à venda há semanas, mas ainda não recebeu grandes ofertas para transferir os oito jogadores que tem em sua vitrine - Norberto Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Nélson Semedo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Philippe Coutinho e Martin Braithwaite, quem sabe Carles Aleñá e até Antoine Griezmann que ainda têm mais da metade do contrato a cumprir e, pelo menos no curto prazo, o mercado deve estar em baixa e com preços muito menores do que os vistos nas últimas janelas, como alertam os especialistas.

Mais artigos abaixo

O clube, então, tem diante de si o desafio de alcançar a sustentabilidade econômica primeiro para fechar os balanços e depois contratar dois dos jogadores mais caros do mercado em meio a uma crise, aumentada pela pandemia de Covid-19, que forçou a paralisação de praticamente tudo. A boa notícia é que a FIFA já deixou claro que o final da temporada, e também o final do exercício, não serão no dia 30 de junho, sendo adiado para a data estabelecida pela federação de cada país, neste caso a RFEF, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Mais times

Além deste prazo, que pode ser prorrogado até agosto, se a Liga dos Campeões realmente finalize neste mês como foi levantado no encontro entre a UEFA e a ECA na manhã desta segunda-feira, o Barcelona também aguarda diversos pagamentos pelas transferências de André Gomes, Carles Perez e outros. Em qualquer caso, é urgente conseguir pelo menos uma ou duas grandes vendas antes do fechamento, seja quando for, para evitar perdas e se apresentar ao mercado com pelo menos garantias de conseguir pelo menos um entre Neymar e Lautaro.