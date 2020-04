Suárez abre as portas do Barcelona para Neymar: "sempre será bem-vindo no vestiário"

Atacante uruguaio também elogia Lautaro Martínez, alvo do Barça para a próxima temporada

Os torcedores do sentem falta do trio MSN brilhando em campo. Foi com Leo Messi, Luis Suárez e Neymar que o clube venceu pela última vez a Liga dos Campeões. E o uruguaio é um dos jogadores que defendem a volta do camisa 10 do PSG à Catalunha .

"Obviamente, todo mundo conhece o Ney e sabemos que ele é muito querido no vestiário", afirmou Suárez ao Mundo Deportivo . "O que ele é como jogador é indiscutível e ainda tem muitíssimo a dar e ele sempre será bem-vindo no vestiário pelo carinho que todos tem por ele".

O vínculo de Luisito com o Barcelona se encerra ao término da próxima temporada, porém ele conta com uma clasula no contrato de renovação automática caso ele joge 60% das partidas . O uruguaio afirma que não pensa em mais nada além de cumprir seu contrato no clube.

"Eu tenho um contrato e não estou pensando em outra coisa, por enquanto, senão cumpri-lo. Mais tarde, certamente chegará a hora de o clube e eu me sentar e conversar, porque o relacionamento sempre foi bom", disse o jogador.

Ao longo da temporada, cresceram os rumos de que o Barça teria interesse em Lautaro Martínez , da . O argentino poderia ocupar a mesma posição do uruguaio, mas isso não faz Suárez deixar de elogia-lo: "É um nove com movimentos espetaculares, refletindo o quão bom é um atacante", analisou.

Ainda sobre uma possível chegada de Lautaro, Suárez explicou: "Não é que se sinta compatível, mas que se sinta feliz por o clube querer incorporar jogadores que vêm para ajudar e cumprir o mesmo objetivo que é o de todos, o de querer ganhar tudo".