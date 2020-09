Sancho é muito caro para o Manchester United? Dembelé, por empréstimo, pode ser opção

Os ingleses ainda não chegaram a um acordo de valores com o Dortmund e já se preparam para o plano B

O ainda não fez uma oferta oficial ao para contratar Jadon Sancho mas pretende, já que vê a janela do mercado europeu se aproximando do fim. Apesar disso, já tem um palno B caso precise, trata-se de Ousmane Dembele, atacante do .

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mesmo depois de uma longa negociação que durou todo o verão europeu, ainda não houve uma proposta oficial por parte dos ingleses, que não aceitam o preço imposto pelo Dortmund pela venda do jovem jogador, na casa dos € 120 milhões. A intenção é não desembolsar mais do que € 100 milhões.

Mais times

Com a janela fechando na segunda-feira, 5 de outubro, o United ainda está trabalhando em um acordo e as discussões estão em andamento. Mas, caso o negócio não seja fechado, o clube tem uma lista de alternativas que está considerando.

O atacante do Barcelona, ​​Dembele, é um dos jogadores que o clube tem em consideração como reserva, mas é provável que qualquer mudança para o jogador de 23 anos seja um empréstimo. Além disso, o United só pretende avançar por ele quando estiver 100% convencido de que a chegada de Sancho está fora de cogitação, por qualquer que seja o motivo.

Ivan Perisic e Douglas Costa são outros dois jogadores que estão sendo considerados. O clube também continua as negociações com o sobre um acordo para o lateral-esquerdo Alex Telles entrar na competição para empurrar Luke Shaw.

Andreas Pereira concordou em se juntar à por empréstimo de uma temporada, com os italianos tendo a opção de comprar no final da temporada.

Mais artigos abaixo

Além disso, o United está em negociações com a sobre um acordo permanente com Chris Smalling, depois de uma boa temporada do jogador de 30 anos, que já deixou claro o desejo de voltar à .

O United também está aberto a ouvir ofertas por outros jogadores, incluindo nomes como Diogo Dalot, Phil Jones, Marcos Rojo e Sergio Romero.