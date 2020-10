Destino Barcelona: Depay tem acerto para deixar o Lyon, diz Juninho

Atacante holandês voltará a ser comandado por Ronald Koeman. Ambos trabalharam juntos na seleção holandesa e se reencontram no Barcelona

No dia em que o Barcelona não conseguiu sair do empate contra o Sevilla, em pleno Camp Nou, uma notícia animadora chega para os torcedores do Barça: Memphis Depay já chegou a um acordo com o clube culé. A informação veio do diretor de futebol do Olympique de , Juninho Pernambucano.

Em entrevista ao Telefoot, o ex-jogador brasileiro confirmou que existe uma negociação em andamento com o Barça e que existe a possibilidade de que Depay já deixe a nessa segunda-feira (05).

"Sobre Memphis Depay, não vamos esconder: ele chegou a um acordo verbal com o . Há grandes possibilidades de Memphis sair amanhã [segunda-feira, dia 05], não sei o que vai acontecer. Mas agora mesmo ele é quem tem mais possibilidades de deixar o Lyon", declarou Juninho Pernambucano.

Se confirmado o negócio, será a segunda oportunidade que Depay trabalhará com Ronald Koeman. O atacante foi peça fundamental durante o período que Koeman foi treinador da seleção holandesa. Na maioria das vezes que foi convocado, Depay foi titular sob a batuta de Koeman e deve chegar ao Barça com moral com o treinador.

Vale lembrar que essa segunda-feira (05) é a data de fechamento da janela de transferências na e na França, por isso, qualquer movimento que o Barça pretende fazer por Depay terá que ser feito em um curto espaço de tempo, pois, caso a documentação não seja entregue dentro do período estipulado, a transação pode não ocorrer ou poderá ser adiada para a próxima janela de transferências em janeiro.

Depay surgiu como uma grande promessa do Eindhoven e fez uma boa , em 2014, saindo do banco de reservas. Em 2015, foi contratado pelo , onde não teve uma passagem boa e foi vendido para o Lyon, da França. Foi no clube francês que ele voltou à boa forma e se tornou uma das principais peças da equipe de Rudi Garcia. No Lyon ele coleciona bons números: foram 144 jogos, com 58 gols marcados e 43 assistências.