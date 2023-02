Por que Neymar desfalca o PSG contra o Toulouse, pelo Campeonato Francês?

O brasileiro está fora pelo segundo jogo seguido; Mbappé e Sérgio Ramos também não estão disponíveis

Neymar vai desfalcar o Paris Saint-Germain pelo segundo jogo seguido. Além do brasileiro, que também não enfrentou o Montpellier, Kylian Mbappé também não estará disponível para o duelo contra o Toulouse, neste sábado (4), pela 22ª rodada do Campeonato Francês.

Depois de ficar de fora da partida de quarta-feira (1), que marcou a 16ª vitória do PSG na Ligue 1, Neymar vai seguir como desfalque da equipe. O brasileiro, que estava sofrendo com fadiga muscular, agora está com um desconforto no adutor, e vai passar o final de semana com os cuidados e treinos individuais, de acordo com uma nota divulgada pelo PSG, que espera ter o atacante de volta nos treinos no início da próxima semana.

Este será o quarto jogo desde a Copa do Mundo que Neymar vai desfalcar o PSG. Ele também não esteve presente contra o Châteauroux, por conta da lesão sofrida no Qatar, contra o Lyon, quando cumpria suspensão, além do último jogo do clube.

O PSG ainda terá outros desfalques além de Neymar. Mbappé e Sérgio Ramos também não estarão disponíveis. O atacante sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda, que o tirará de campo por pelo menos três semanas, enquanto o zagueiro está com uma contratura no músculo adutor, e já deve voltar aos treinos na próxima semana.