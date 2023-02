Por que Mbappé não joga pelo PSG contra o Bayern, nas oitavas da Champions League?

O atacante francês sofreu uma lesão no duelo contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain confirmou, nesta quinta-feira (02), a lesão sofrida por Kylian Mbappé na vitória por 3 a 1 sobre o Montpellier, no Campeonato Francês. De acordo com a equipe da capital francesa, o atacante ficará de fora dos gramados por cerca de três semanas. Ou seja: Mbappé será desfalque no jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2022/23, contra o Bayern de Munique.

Mbappé não vai guardar boas memórias da partida contra o Montpellier, pela 21ª rodada da Ligue 1 francesa, apesar da vitória por 3 a 1 que manteve sua equipe na liderança do torneio. O atacante perdeu dois pênaltis e deixou o campo com dores na coxa esquerda. Após a realização de exames, a lesão no bíceps femoral na coxa esquerda foi constatada.

O Paris Saint-Germain enfrenta o Bayern no dia 14 de fevereiro, na ida das oitavas de final da Champions League. A partida de volta será em 8 de março. O time da capital francesa ainda terá outros jogos durante o período.