Por que Neymar desfalca o PSG contra o Montpellier pelo Campeonato Francês?

O brasileiro vai perder seu terceiro jogo pelo clube desde a Copa do Mundo

O Paris Saint-Germain entra em campo pelo Campeonato Francês, contra o Montpellier, nesta quarta-feira (1°), às 17h (de Brasília). No entanto, a equipe terá um desfalque importante: Neymar sequer foi relacionado para a partida.

Pela terceira vez desde a parada para a Copa do Mundo, Neymar está de fora de um jogo do PSG. O brasileiro, que foi desfalque contra o Lyon, por suspensão, e contra o Châteauroux, para tratar a lesão sofrida no Mundial, está com um um problema físico não grave, segundo nota oficial divulgada pelo clube francês.

"Neymar Jr. apresentou fadiga muscular e permanecerá em tratamento hoje", informou a equipe francesa em seu site. Hugo Ekitiké, de 20 anos, é o provável substituto de Neymar no time de Christophe Galtier, que também não terá Nordi Mukiele e Princpe Kimpembe, lesionados, e Marco Verratti, suspenso.

O PSG é o líder do Campeonato Francês com 48 pontos conquistados em 20 jogos - 15 vitórias, três empates e duas derrotas -, três de vantagem em relação ao vice-líder Lens.