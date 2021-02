Por que Marinho tatuou a frase "4% é muito"?

Atacante do Santos faz tatuagem para eternizar a campanha na Libertadores de 2020

Apesar de a Libertadores não ter terminado do modo que os torcedores do Santos esperavam, a temporada de 2020 foi muito especial para Marinho, especialmente por seu grande desempenho no torneio sul-americano. Então, o camisa 11 do Peixe resolveu eternizar a campanha na própria pele com uma tatuagem.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No desenho, Marinho está vestindo a camisa do Santos e uma coroa com a frase "4% é muito", além do anel que recebeu como prêmio da Conmebol por ter sido escolhido como melhor jogador da Libertadores da América. No fundo, também é possível ver a Vila Belmiro.

O Marinho eternizou o Santos em sua pele, merece muito o titulo de melhor da libertadores, e provavelmente do brasileirão tb, infelizmente o titulo na temporada 2020 não veio, mas tomara que isso fortaleça nosso atleta para que 2021 seja melhor ainda🙏🏻 pic.twitter.com/QQ7FloPCou — RESPEITA O BRAGA RACISTA™️ (@QBDSFC) February 4, 2021

O atacante mostrou a imagem através de suas redes sociais nesta quarta-feira (03). "Tem coisas que acontecem que marcam nossa vida", escreveu.

Mas por que Marinho tatuou a frase "4% é muito"?

Antes de a Libertadores começar, o Santos estava longe de ser um dos favoritos ao título. Contudo, o Peixe foi ganhando força durante o torneio e eliminou adversários considerados como favoritos por muitos, como Grêmio e Boca Juniors, por exemplo, com verdadeiros massacres na Vila Belmiro.

Contudo, antes da semifinal contra o Boca, uma projeção foi feita por um canal argentino dando apenas 4% de chance de o Santos avançar à final da Libertadores. Com isso, o elenco santista usou a frase "4% é muito" como uma espécie de lema motivacional para contrariar as projeções e avançar à grande decisão.

Mesmo assim, o Peixe não conseguiu levar o troféu para se tornar o clube brasileiro com mais títulos da Libertadores de modo isolado. Atualmente, Santos, São Paulo e Grêmio estão empatados, todos com três conquistas.

Marinho, que sentiu dores no joelho esquerdo em boa parte da partida contra o Palmeiras, teve lesão confirmada com um edema no ligamento colateral. Dessa forma, ele foi desfalque no empate contra o Grêmio, nesta quarta-feira (03), pela 34ª rodada do Brasileirão. Além dele, Soteldo também sentiu dores no músculo adutor e segue como desfalque.

A dupla está evoluindo bem e trabalha para retornar nos próximos dias, para ajudar o Peixe a garantir uma vaga na Libertadores de 2021.