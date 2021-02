Grêmio 3 x 3 Santos: com três gols de pênaltis, os dois times mantém sequência sem vitórias

Em jogo movimentado, Triclor e Peixe só empataram e seguem em sequências sem vitórias.

Jogando na casa do Grêmio no primeiro compromisso pós-vice da Libertadores, o Santos saiu na frente ao oito minutos com gol de Kaio Jorge e consequiu se manter melhor durante boa parte do primeiro tempo.

No final da primeira etapa, Diego SOuza empatou de pênalti e deu ânimo para o Grêmio. Na volta do intervalo, com alguns segundos, já veio a virada do Tricolor, que decolou na partida.

O terceiro parecia ter resolvido a partida para o Grêmio mas, com dois de pênalti, o Santos chegou ao empate nos acréscimos.