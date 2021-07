Por que Jorginho joga pela seleção da Itália?

Nascido no Brasil, o meio-campista do Chelsea defende a Itália desde 2016

Apesar de ter nascido em Imbituba, no litoral sul do estado de Santa Catarina, Jorginho veste a camisa azul da seleção italiana desde 24 de março de 2016, quando foi convocado por Antonio Conte. Hoje, é praticamente intocável no meio-campo do técnico Roberto Mancini.

Jorginho se impôs na Série A com o Verona, antes do grande destaque com a camisa do Napoli e depois se mudar para o Chelsea em 2018, seguindo seu 'maestro' Maurizio Sarri. Este ano ele também foi campeão da Champions League, com uma função de protagonista no meio-campo de Thomas Tuchel.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

POR QUE JORGINHO JOGA NA SELEÇÃO ITALIANA?

Como antecipado, Jorginho nasceu no Brasil, mais precisamente em Imbituba, na região de Santa Catarina, no sul do país. Seus pais também nasceram no Brasil, mas seu pai é descendente de italianos.

Para ser mais preciso, de origem veneziana.

A família Frello é, na verdade, de Santa Caterina di Luisiana Conco, uma pequena aldeia montanhosa na província de Vicenza. Seus familiares deixaram a Itália em busca de fortuna no Brasil, onde Jorge Luiz Frello Filho nasceu em 1991, conhecido por todos como Jorginho.

Aos 14 anos, se mudou com a família para a Itália e construiu na Europa toda a sua trajetória profissional, e se afastando de reais chances na seleção brasileira.

Mais artigos abaixo

"Como a Itália abriu as portas para mim, eu não podia fechar. Pesou muito essa questão de ter vindo bem cedo", disse o jogador sobre sua escolha, em entrevista concedida à ESPN, há três anos.

Em 33 jogos disputados, até o momento, com a camisa da Itália, Jorginho marcou cinco gols.