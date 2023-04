Por que Gabigol é banco no Flamengo contra o Fluminense?

O atacante não foi titular no jogo de ida da final, entrando apenas no segundo tempo

Vítor Pereira preparou uma surpresa e tanto na escalação do Flamengo para o jogo de ida da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. O técnico português pegou muita gente de surpresa ao deixar Gabigol começar no banco - o atacante entrou apenas aos 19 minutos do segundo tempo.

Momentos antes do jogo decisivo contra o maior rival, o Flamengo divulgou a escalação oficial da equipe comandada por Vítor Pereira, duas ausências importantes. A primeira delas, já esperada, é a de Giorgian de Arrascaeta, que está lesionado e será desfalque por cerca de um mês, e a outra que foi uma surpresa: Gabigol ficou no banco de reservas.

Assim que os onze titulares foram divulgados, a dúvida ficou sobre o motivo pelo qual Gabigol não entrou para a equipe.O jogador vem em processo de reequilíbrio muscular, e trabalhando pouco com o time nos últimos 10 dias, de forma que há grandes chances de que ele tenha sido poupado. No entanto, não se descarta a possibilidade de que tenha sido uma opção técnica/tática de Vitor Pereira.

Ainda antes de a bola rolar, Gabigol foi flagrado pelas câmeras da transmissão parecendo um pouco insatisfeito. Na hora da foto oficial, em que o Flamengo posou com todo o elenco - titulares e reservas -, o camisa 10 não estava presente, além de não ter ido para o campo com o mesmo uniforme que os outros suplentes e ter descido para o vestiário um pouco antes do intervalo.