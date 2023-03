Por que Arrascaeta desfalca o Flamengo contra o Fluminense na final do Carioca?

Jogador lesionou a coxa e deve ficar fora de sequência de jogos importantes

O Flamengo recebeu uma má notícia às vésperas de jogos importantes da temporada: Giorgian De Arrascaeta será desfalque por cerca de um mês. Assim, o meio-campista vai perder a final do Campeonato Carioca, e também deve ser ausências em outras partidas, como as estreias na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

A Data Fifa não foi o suficiente para Arrascaeta se recuperar da lesão sofrida contra o Vasco, na semifinal do Cariocão, em 19 de março. O jogador, que foi cortado da convocação do Uruguai para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul, teve um problema mais sério constatado, e não voltará aos gramados por enquanto.

Arrascaeta está com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e deve demorar cerca de um mês para se recuperar. As estimativas são de que o uruguaio deve voltar à ativa, segundo o ge.com, apenas entre o final de abril ou começo de maio, ou seja, sua ausência coincide com alguns compromissos importantes do Flamengo, que tem retrospecto desfavorável sem o meia.

O jogador vem tendo problemas físicos acumulados desde 2022, quando começou a sofrer com problemas frequentes na coxa, chegando até mesmo a disputar jogos importantes no sacrifício. Agora, então, o Flamengo adota uma postura cautelosa na recuperação de Arrascaeta, no intuito de evitar maiores problemas no futuro. O substituto do meia ainda não foi definido, mas o clube enxerga possibilidades dentro do próprio elenco.