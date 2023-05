Por que o Fluminense está com uniforme antigo contra o The Strongest?

Tricolor utiliza uniforme antigo por conta de um problema de logística

O Fluminense encara o The Strongest, na Bolívia, nesta quinta-feira (25), pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores 2023. Porém, para o duelo, a delegação tricolor enfrentou um problema de logística quanto o recebimento de seus uniformes.

O jornal O Globo publicou que os uniformes dos jogadores, fornecidos pela Umbro, não chegaram a tempo para a disputa do duelo no Estádio Hernando Siles, na Bolívia, por conta de um problema no embarque dos materiais ainda no Brasil.

Por conta desse problema, o clube informou, através de nota, que utilizará seu segundo uniforme, da cor branca, da versão de 2022: "O Fluminense usará hoje, no jogo contra o The Strongest, a segunda camisa da coleção 22/23. A mudança foi necessária devido a um problema no embarque do material".

A equipe entra em campo no Hernando Siles em busca de manter a liderança do Grupo D, também formado pelo River Plate e Sporting Cristal.