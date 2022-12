Atacante já passou por exames médicos e negociação total será de € 72 milhões. O jovem se torna a maior venda da história do Palmeiras

Eleito o craque da Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano e a revelação do Brasileirão de 2022, o atacante Endrick, de apenas 16 anos, defenderá o Real Madrid quando completar 18 anos, ou seja, a partir do dia 21 de julho de 2024. Os dois clubes e os representantes do jogador firmaram um acordo, anunciado nas redes sociais nesta quinta-feira (15).

O clube merengue deve desembolsar cerca de € 72 milhões (R$ 404 milhões) pelo atleta. O Real pagará a multa rescisória de € 60 milhões (R$ 337 milhões), além de arcar com os impostos de € 12 milhões (R$ 67 milhões).

Por que Endrick não pode ir para o Real Madrid antes de 2024?

A Fifa permite as transferências internacionais apenas dos jogadores que forem maiores de 18 anos, o que não é o caso de Endrick, o adolescente só vai completar 18 anos de idade em 2024.

"A ida do Endrick ao futebol espanhol poderá ser realizada somente quando ele cumprir os 18 anos. É o que estabelece o artigo 19 do RSTJ (Regulamento sobre Status e Transferência de Jogadores) da Fifa, que veda as transferências internacionais de jogadores menores de 18 anos, salvo as exceções previstas no próprio regulamento, que vem se expandindo ao longo dos anos, de forma a atender um mundo cada vez mais globalizado e aos problemas da sociedade, como é o caso dos refugiados. Com isso, um dos principais objetivos da entidade máxima do futebol é a proteção do menor em todas as esferas da modalidade", explica o advogado João Paulo di Carlo, especialista em direito desportivo.

Endrick é avaliado como uma das principais revelações do futebol brasileiro nos últimos anos. Com apenas 16 anos, o atacante é dono de diversos recordes no Palmeiras: como ser o primeiro jogador a conquistar um título pelo clube em todas as categorias (sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional); o mais jovem a atuar pelo time profissional (16 anos, dois meses e 15 dias); e a fazer um gol no profissional (16 anos, três meses e quatro dias).