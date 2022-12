Por que Di María não é titular da Argentina contra a Austrália na Copa?

Camisa 11 acabou sendo substituído no duelo contra a Polônia, aos 19 minutos do segundo tempo, na classificação argentina às oitavas

Para o confronto deste sábado (03) contra a Austrália, válido pelas oitavas da Copa do Mundo do Qatar, a Argentina terá um time titular sem um de seus grandes jogadores: o atacante Ángel Di Maria começará no banco de reservas. Já na vitória contra a Polônia, pelo Grupo C, o atleta precisou ser substituído aos 14 minutos do segundo tempo.

Mas por qual motivo Di Maria foi substituído no confronto da classificação argentina para as oitavas e será reserva neste sábado? Foi confirmado que o atleta está se recuperando de uma sobrecarga no quadríceps direito, e devido ao curto tempo de recuperação, não é interessante que o atacante atue durante os 90 minutos.

Como substituto do camisa 11 da Argentina para o duelo contra a Austrália, o técnico Lionel Scaloni optou pelo experiente Papu Gómez. A equipe jogará com três atacantes, três meias e a linha de quatro defensiva. O capitão Lionel Messi, inclusive, será utilizado como centroavante, assim como nos outros jogos da seleção argentina.