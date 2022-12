Por classificação, meia da Polônia quis pedir para Argentina tirar o pé durante partida da Copa

Com o 2 a 0 ajudado as duas seleções, Piotr Zielinski diz que pensou em falar com seus colegas, mas desistiu pelo bem do esporte

Piotr Zielinski, meio-campista da Polônia, revelou mais um fato inusitado do jogo contra a Argentina, que determinou a classificação de ambas para as oitavas de final da Copa do Mundo. O jogador do Napoli admitiu que chegou a pensar em pedir para os argentinos diminuírem um pouco o ritmo de jogo, visando a vaga no mata-mata.

Mesmo perdendo de 2 a 0 para a Argentina na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, a Polônia estava garantindo uma vaga no mata-mata do Mundial - e os hermanos asseguravam a primeira posição. No entanto, se fossem goleados, os poloneses corriam o risco de perder a classificação para o México, que venceu a Arábia Saudita, mas ia sendo eliminado nos critérios de desempate (em certo momento, os cartões ia definindo a vaga)

Pensando que o resultado estava favorecendo as duas equipes, Zielinski, meia polonês, admitiu que chegou a cogitar falar com os argentinos para "tirarem um pouco o pé". "A certa altura, quis pedir aos argentinos que jogam comigo no Campeonato italiano que diminuíssem o ritmo. Eles já tinham certeza do primeiro lugar", contou ao Gazzetta dello Sport. "Mas eu me contive porque seria antidesportivo. Eu não gosto de situações como esta". completou

Zielinski ainda disse que as informações do outro jogo chegavam neles dentro de campo, inclusive sobre os cartões estarem definindo a vaga. "A espera não foi fácil de lidar. Eles gritaram do banco para não receber mais um cartão amarelo e não perder um gol, porque isso poderia decidir sobre a classificação", explicou. "Mas o que você pensa quando joga contra Messi? Tivemos que evitar uma falta e um cartão amarelo. Felizmente, de alguma forma conseguimos. Aí a Arábia Saudita marcou e tudo se acalmou".