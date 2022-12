Quem é Julián Álvarez, camisa 9 da Argentina na Copa do Mundo 2022?

Jogador de apenas 22 anos tem procurado se destacar no Manchester City e busca emplacar na seleção nacional

Grande novidade e cria das bases argentinas, os torcedores da Albiceleste podem presenciar outro grande jogador em ascensão: o camisa 9 da Argentina na Copa do Mundo do Qatar, Julián Álvarez. O atleta, nascido em Córdoba, cresceu no Club Atlético Atalaya, foi ao River Plate, onde se destacou e, atualmente, é opção no Manchester City de Pep Guardiola.

Disputando seu primeiro Mundial com apenas 22 anos, Álvarez já marcou, inclusive, gols que ajudaram a Argentina a passar de fase torneio de 2022. O atleta foi fundamental na vitória da seleção sul-americana sobre a Polônia, marcando o segundo gol do 2 a 0, além de um dos tentos sobre a Austrália nas oitavas, no duelo vencido por 2 a 1, que garantiu a classificação argentina para as quartas de final.

Pelo RIver, o atleta conquistou o prêmio individual de Rei da América, na Copa Libertadores de 2021. O atleta argentino acabou deixando para trás o artilheiro do Flamengo, Gabigol, e o zagueiro paraguaio do Palmeiras, Gustavo Gómez, campeão do torneio na edição.

O jovem jogador tem sido reserva no Manchester City, muito pelo alto nível apresentado por Erling Haaland, outro jovem extremamente promissor. Quando utilizado, porém, Álvarez conseguiu bons números: na temporada 2022/23, fez 20 jogos e participou de nove gols.

Para uma seleção argentina que está próxima de perder seu grande ídolo, Lionel Messi, devido a idade avançada, um substituto jovem para se ter esperanças não é uma má ideia. Claro, Julián Álvarez só terá bom desempenho com auxílio da equipe, mas o atacante tem se mostrado autossuficiente e tem grande potencial para ser ainda mais forte com a camisa azul e branca.