Por que Cristiano Ronaldo está treinando no Real Madrid?

O craque português, que rescindiu o contrato com o United, quer manter a forma e escolheu Valdebebas como destino

A manhã transcorria normalmente nas instalações do centro de treinos do Real Madrid quando, de repente, o aparecimento de uma pessoa causou grande alvoroço.

Pela primeira vez em muito tempo, Cristiano Ronaldo apareceu em Valdebebas com a intenção de treinar. O jogador português, que neste momento está sem equipe, tem treinado sozinho com autorização do clube, como o 'Relevo' adiantou e a GOAL pôde confirmar. Apenas quatro dias após a dolorosa eliminação de Portugal na Copa do Mundo para o Marrocos, Cristiano voltou a treinar.

O português está passando alguns dias em casa, em Madrid, e pediu pessoalmente a Florentino Pérez para treinar nas instalações de Valdebebas. O Real Madrid autorizou pois considera que esta é a sua casa e as instalações estão à sua inteira disposição.

Cristiano treinou em um campo ao lado de onde a primeira equipe treinou com Ancelotti. Ele tem treinado com seu filho mais velho.

Todos sabemos o profissionalismo e os hábitos exigentes que Cristiano Ronaldo mantém no seu dia adia para tentar sempre dar o seu melhor, pelo que não é de estranhar que enquanto decide o seu futuro mantenha a sua rotina num local que lhe é tão familiar como o Real Madrid.