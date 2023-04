Por que Calleri não joga pelo São Paulo contra o Ituano pela Copa do Brasil?

Jogo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil

O São Paulo terá um importante desfalque na partida desta terça-feira (25), contra o Ituano, em Itu, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante Calleri está fora do confronto decisivo. O jogador está com dengue e não conseguiu se recuperar a tempo.

No jogo diante do América-MG no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, Calleri já havia apresentado alguns sintomas. O atacante também teve febre recentemente. Com o diagnóstico da doença, o atleta foi cortado da partida.

São Paulo e Ituano empataram por 0 a 0 na partida de ida, no Morumbi. Quem vencer nesta terça-feira (25) garante um lugar nas oitavas de final. Em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O São Paulo inicia o jogo com a seguinte escalação: Rafael, Rafinha, Arboleda, Lucas Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel, Alisson e Rodrigo Nestor; Luciano e Marcos Paulo.