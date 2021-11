Por que Antony não joga em Besiktas x Ajax, pela Champions League?

Para a decepção de muitos torcedores, Antony ficou de fora do jogo entre Besiktas e Ajax, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O brasileiro sequer está no banco holandês, mas, ao que tudo indica, não é uma situação preocupante.

Antony tem sido um dos destaques do Ajax na temporada. Além do carinho da torcida, isso fez com que o brasileiro também conquistasse um lugar na seleção brasileira de Tite nas últimas convocações. No entanto, para o penúltimo jogo da primeira fase da Champions League, ele não vai poder ajudar seu time.

Por que Antony não joga Besiktas x Ajax, pela Liga dos Campeões?

Uma das vantagens de se classificar antecipadamente ao mata-mata é não ter maiores preocupações nas últimas rodadas da fase grupos da Champions. E o Ajax chegou a esta situação. Depois de vencer os quatro primeiros jogos do Grupo C, a equipe já está com a vaga nas oitavas de final garantida e, assim, pode se dar ao luxo de poupar alguns jogadores e apostar em uma equipe alternativa para a sequência final de jogos.

E este é o caso de Anthony. O brasileiro recebeu um jogo de descanso do técnico Erik ten Hag nesta quinta rodada da Liga dos Campeões, de forma a descansar e estar em forma para o jogo do final de semana. Além dele, outros nomes foram poupados. Nos casos de Jurriën Timber, Sébastien Haller e Daley Blind, porém, os atletas estão no banco de reservas.

No domingo (28), pela Eredivisie, a equipe tem um compromisso importante. Apesar de o jogo ser contra o Sparta Rotterdam, que ocupa apenas a 16ª posição na tabela, o Ajax segue na briga no topo do campeonato. Com 30 pontos conquistados, o time é o atual líder, mas vê o PSV, com a mesma pontuação, se aproximar.

Ainda assim, muitos torcedores, principalmente brasileiros, foram às redes sociais se mostrando muito chateados por não poderem ver o camisa 11 em campo contra o Besiktas.