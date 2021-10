Brilhando no Ajax, Antony traça planos ambiciosos: 'Copa está na lista de prioridades'

O atacante vem ganhando espaço na seleção de Tite e quer sua vaga para o Mundial de 2022

Fábrica de grandes talentos para o futebol mundial, o Brasil vai vendo mais uma leva de jovens jogadores pedir passagem nos times da Europa e na seleção. Entre eles, Antony, hoje no Ajax, que vem crescendo meteoricamente, inclusive no conceito do técnico Tite.

Nos últimos jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, dois jogadores surgiram como boas esperanças para uma movimentação na equipe canarinha. Raphinha, do Leeds, e Antony, do Ajax, foram nomes bastante elogiados e com participações importantes.

No caso de Antony, o primeiro gol veio logo na partida de estreia pelo time profissional, contra a Venezuela. Com apenas 21 anos, o jogador, que vem tendo uma ascensão meteórica no futebol, já era cara frequente nas seleções de base e, agora, ao que tudo indica, pode seguir o mesmo caminho na equipe principal.

As boas atuações em sua temporada de estreia no Ajax e a participação importante na conquista do ouro olímpico nos Jogos de 2020, fizeram com que o jogador, ex-São Paulo, chamasse a atenção do técnico Tite, conquistando uma vaga na seleção. Mesmo com jogadores habituais, o atacante conseguiu um espaço para atuar nos três jogos da rodada tripla de sua primeira convocação, e foi bem.

Para a próxima data Fifa, de novembro, Antony reapareceu na lista de convocados do Brasil, o que anima ainda mais o jogador na busca por cumprir suas metas, que já estão bem definidas.

"Atuação na Liga dos Campeões". Tive a oportunidade de atuar na minha primeira temporada e, nesse nível muito alto, espero mostrar cada vez mais de mim", disse o brasileiro ao The Guardian. "A Copa do Mundo também está na minha lista de prioridades. Seria um sonho jogar pelo Brasil no Qatar. E eu vou trabalhar duro para isso".

E se antes das convocações Antony já vinha sendo monitorado por outras equipes da Europa, o assédio por ele já aumentou. Liverpool, Manchester City, Bayern de Munique e Barcelona já estão sendo ligados ao "novo Neymar", como foi apelidado por parte da imprensa.

Mas é aí que entra o dilema que Antony deve enfrentar em breve. Se manter em alto nível no Ajax, mas fora da elite do futebol europeu, ou mudar para um time de alguma das cinco grandes ligas, mas correr o risco de prejudicar seu espaço na seleção enquanto se adapta ou busca uma vaga de titular?

É importante lembrar que a disputa por uma vaga na seleção de Tite é acirrada, principalmente no ataque. Neymar, Richarlison, Raphinha, Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Vinicius Junior são alguns dos favoritos para estarem na lista da Copa do Mundo, enquanto outros ainda têm tempo de surgir até o final de 2022.

De qualquer forma, se mantiver seu futebol no nível de hoje, é difícil pensar que Antony não tenha outras tantas chances de ir à Copa do Mundo com a camisa do Brasil, ainda mais considerando que ele tem apenas 21 anos ainda.