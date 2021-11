Antony brilha no Ajax e vira “bola da vez” na Europa para próximas janelas

Antony está em alta na Europa. O brasileiro do Ajax é o líder em assistências da Liga dos Campeões com cinco passes para gols, empatado com Bruno Fernandes, do Manchester United. O bom momento no clube holandês lhe dá visibilidade no mercado da bola e o coloca na mira de grandes como Manchester City e Barcelona, de acordo com o jornal inglês The Sun. A Goal apurou que a há consultas constantes de clubes interessados.

A projeção é de que haja ofertas para tentar contratar Antony do Ajax na próxima janela de transferências de janeiro de 2022, mas com menos chances de negociação. No entanto, a avaliação é de que em julho de 2022, na janela de verão europeu, o número de propostas e a possibilidade de uma transferência vão aumentar.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nos bastidores, a impressão é de que atualmente poucos clubes teriam dinheiro e condições para comprar o atacante brasileiro do Ajax. Ao mesmo tempo, existe a consciência de que será muito difícil o atleta permanecer no clube da Holanda na próxima temporada.

Campeão olímpico com o Brasil e convocado pela seleção brasileira do técnico Tite, Antony hoje é visto como um jogador de valor superior a 35 milhões de euros, avaliação que se dava em julho, quando uma consulta do Bayern de Munique foi noticiada.

Na última quarta-feira, Antony gerou a expulsão de um adversário, criou a jogada do primeiro gol e deu assistências para o segundo e terceiro gols do Ajax na vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Dortmund, na Alemanha, pela Liga dos Campeões. Nesta temporada, são quatro gols e cinco assistências em 12 jogos.

Em 2020, o Ajax comprou os direitos econômicos de Antony, do São Paulo, por 16 milhões de euros fixos mais bônus de 6 milhões de euros. Se o brasileiro mantiver o bom desempenho recente, os holandeses certamente vão lucrar no futuro com uma nova transferência.