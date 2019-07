Por que Adriano escreve "és" em todos os seus posts no Instagram?

Imperador adotou sua própria expressão nas redes sociais e intriga torcedores

Afastado do futebol há três anos, Adriano Imperador não esconde que é uma pessoa feliz, basta apenas ver as suas fotos no Instagram ao lado dos amigos e familiares. Sempre com uma legenda criativa, o ex-jogador não é adepto aos textos grandes e até inovou ao criar uma nova expressão: "és".

O QUE É "ÉS"?

Mas o que seria "es", a palavra que constantemente aparece no final das legendas? Confira!

Seja propagando boas vibrações através de mensagens nas redes sociais, ou respondendo mensagens direitas para os seus críticos, Adriano nunca perde o bom humor, mas acabou intrigando os seus seguidores com o termo "és".

Mas a justificativa é bem simples: o corretor do seu celular trocava "rs" (risada) por "és" e ele acabou adotando, de zoeira.

POSTAGENS DO ADRIANO IMPERADOR