Quem é Christophe Galtier, o novo treinador do PSG?

O novo comandante foi anunciado apenas duas horas depois da confirmação da saída de Mauricio Pochettino

O Paris Saint Germain anunciou na manhã desta terça-feira (5) a saída de Mauricio Pochettino do cargo de treinador da equipe. Pouco tempo depois, o clube já anunciou a contratação de Christophe Galtier, ex-Nice, para substituir o argentino. A troca no comando técnico já era esperada, uma vez que o clube francês vem fazendo reestruturações internas.

Depois do diretor Leonardo, agora foi a vez de Pochettino ser vítima das mudanças no PSG. Insatisfeito com os resultados do ano passado - apesar do título francês -, o clube optou por medidas drásticas, que estão resultando em uma reestruturação, tanto no elenco, quanto nos cargos de comando.

Na manhã desta terça-feira (5), então, anunciou oficialmente o desligamento de Pochettino, com uma mensagem, inclusive, nas redes sociais. "O Paris Saint-Germain confirma que Mauricio Pochettino encerrou sua função no clube", diz o comunicado. "O clube gostaria de agradecer a Mauricio Pochettino e sua equipe pelo trabalho e desejar-lhes o melhor para o futuro".

Como era esperado, logo em seguida, Christophe Galtier já teve sua contratação anunciada pelo clube, que confirmou o acerto com o novo treinador em um contrato válido por duas temporadas, até 2024.

Paris Saint-Germain is delighted to announce that Christophe Galtier has been appointed as first team head coach.



The Frenchman has signed a contract for two seasons until 30th June 2024. ❤️💙 https://t.co/ZXrhfGrJir — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 5, 2022

"A responsabilidade que me foi dada é para garantir que o PSG tenha uma grande temporada, com grandes partidas, grandes feitos. Eu me preparei para isso. Se aceitei esta posição, esta responsabilidade, é porque sou capaz disso. Mas, sozinho, é muito difícil, juntos somos muito mais fortes", disse o francês em sua apresentação.

Aos 55 anos, o ex-zagueiro, que encerrou suas atividades dentro de campo em 1999, depois de uma carreira que o colocou em times como Olympique de Marselha, Lille e outros, principalmente da França, iniciou seu trabalho como treinador em 2009, no Saint-Étienne. Após oito temporadas no clube, passou por Lille e Nice nos últimos anos, antes de ser anunciado pelo PSG para o maior desafio de sua carreira.

O trabalho de Galtier é bem visto, principalmente depois que ele levou o Lille à conquistar a Ligue 1 de 2020-21, superando justamente o PSG, que mais uma vez era o grande favorito. Além disso, na temporada passada colocou o Nice na final da Copa da França e garantiu uma vaga na Conference League.

No novo desafio, Galtier será o sexto comandante da era Al Khelaifi a tentar o êxito na Champions League, sendo esse o principal objetivo da equipe nos últimos anos. Para isso, ele conta com um time de estrelas como Kylian Mbappé e Lionel Messi, e talvez Neymar, que, apesar de viver um momento de incerteza no clube, viu o novo treinador pedindo sua permanência logo na primeira entrevista.