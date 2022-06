Como Neymar foi de símbolo do PSG a “craque descartável” no clube

O Paris Saint-Germain teria comunicado ao staff do atacante que ele não está mais nos planos para 2022/23

Neymar não está mais nos planos do Paris Saint-Germain para a próxima temporada, segundo informações da Rádio Montecarlo e do El País. Ou seja, o brasileiro, que chegou à capital francesa como contratação mais cara da história do futebol, passou a ser considerado um craque descartável pelo clube que o trouxe por 222 milhões de euros em 2017.

É um episódio surpreendente até mesmo dentro da relação de amor e ódio que marca a parceria do camisa 10 com os parisienses.

Mas como foi que Neymar e PSG chegaram a este ponto? As respostas são das mais diversas, embora conversem entre si. No final das contas, este aparente divórcio que pode estar prestes a sair mostra uma mudança na forma como o Paris passou a ver o seu projeto de futebol.

Expectativas desleais?

Quando Neymar vestiu a camisa do PSG, o seu futuro parecia estar desenhado de forma inevitável: o brasileiro, que acabara de sair do Barcelona para fugir da sombra do amigo Lionel Messi, seria enfim o grande protagonista de um clube europeu. O título da Champions League seria uma questão de tempo, assim como o prêmio de “melhor do mundo” a ser entregue ao ex-santista.

Acontece que o futuro é, inevitavelmente, imprevisível. E o roteiro de Neymar e Paris Saint-Germain não tomou o caminho que a maioria de nós pensava.

Lesões

Em primeiro lugar porque se pensarmos na carreira de Neymar com a camisa do PSG, uma das principais lembranças são as várias lesões sofridas pelo craque brasileiro – problemas físicos muitas vezes causados pela forma complacente com que os árbitros do futebol francês não coibiam a violência direcionada ao camisa 10 nos jogos de Ligue 1.

Nos seus dois primeiros anos no PSG, por exemplo, lesões impediram que Neymar participasse do mata-mata da Champions League, fazendo com que o time francês ficasse desfalcado daquele que, até então, era seu principal jogador justamente no momento mais importante da temporada.

O primeiro pedido de divórcio

Finalizada sua segunda campanha no PSG, Neymar pediu para sair. Queria voltar para o Barcelona. O clube francês, contudo, não ficou sensibilizado e fez o brasileiro cumprir seu contrato. A postura de Neymar fez com que torcedores do próprio Paris passassem a xingar o astro. A resposta de Ney, no entanto, veio em campo.

Uma nova lua de mel

A terceira temporada de Neymar com o PSG foi uma de suas melhores com o clube, mas ficou faltando a Champions League.

O título não veio por detalhes, com derrota por 1 a 0 diante do Bayern de Munique em 2020. Depois de reencontrar a alegria de jogar, Ney viu sua ligação com o Paris aumentar e renovou seu vínculo com o clube em 2021 -- o novo contrato passou a ser válido até 2025.

Frustrações e imagem desgastadas

As temporadas seguintes tiveram, de forma bem resumida, um roteiro parecido: Neymar fazendo a diferença, especialmente ao lado de Kylian Mbappé, mas se a Champions League não viesse tudo passaria a ser considerado um fracasso. E assim foi, mesmo quando o PSG conseguiu montar uma linha de ataque com a adição de Lionel Messi.

Mbappé como grande protagonista

E apesar de ter Neymar e Messi no time, o PSG viu Mbappé roubar para si todo o protagonismo dentro de campo. O francês passou a ser a grande referência técnica e fez o Paris mover céus e terras para renovar seu contrato, em meio à investida do Real Madrid.

Mbappé renovou com o PSG até 2025 e passou a ser, de forma inquestionável, o rosto do novo projeto parisiense: um jovem decisivo em campo, visto como alguém em que se pode confiar também fora das quatro linhas. Enquanto isso, a postura de Neymar e sua dedicação aos treinamentos foram motivos de críticas constante por parte da imprensa francesa.

PSG em um novo projeto

Em meio às acusações, o discurso de Neymar apontava a vontade de permanecer no PSG para a campanha 2022/23. Mas as últimas declarações do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, começaram a mudar isso.

Segundo a RMC, uma frase em especial teria causado a irritação do brasileiro. Ao ser perguntado sobre a vontade de o PSG seguir com Neymar, Al-Khelaifi deu um recado diferente do que as declarações mais protocolares nos fariam prever.

“Uma possível partida de Neymar este verão? O que posso dizer é que esperamos que todos os jogadores façam muito mais do que na temporada passada (...) Todos eles têm de estar a 100%. Obviamente, não fomos suficientemente bons para ir longe (na Champions League). Para a próxima temporada, o objetivo é claro, trabalhar todos os dias a 200%”, disse o dirigente. A crítica está nas entrelinhas, mas é bem óbvia.

Um novo pedido de divórcio

Ato seguinte, segundo matéria do El País o PSG entrou em contato com o staff de Neymar para oficializar, de certa maneira, o pedido de divórcio. O motivo? O brasileiro não teria o “novo perfil do PSG”.

O que vem pela frente?

De 2017 para cá, em meio a títulos e polêmicas, dribles e lesões, bons e maus momentos, Neymar deixou de ser incontestável e passou a ser descartável pelo PSG. Mas, como ainda segue sendo um dos principais jogadores do mundo, poucos são os clubes que conseguiriam arcar com seus vencimentos.

Experiente na arte de deixar o PSG após ser considerado como descartável pelo clube francês, Thiago Silva, amigo de Neymar e companheiro do craque na seleção brasileira, não esconde a vontade de tê-lo ao seu lado no Chelsea.

“Ele tem que ir pro Chelsea (risos). Se tiver que sair, tem que ir para lá. A expectativa, se vier a acontecer, é a melhor possível. Neymar dispensa comentários pela qualidade. E além disso, é um super amigo. Espero que se concretize e não fique só nas notícias. Mas eu não sei de nada”, afirmou o zagueiro.

O Chelsea seria, segundo a RMC, um dos poucos clubes que poderia arcar com os custos de Neymar. O futuro do camisa 10, contudo, segue incerto por hora.

A certeza aparente é de que a sua história no PSG está prestes a chegar ao fim.