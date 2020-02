Por que a Taça Guanabara teria sabor especial para Jorge Jesus?

Este pode ser o quarto título do português comandando o Flamengo, mas pode ter gosto especial em relação aos outros

Neste sábado (22), em meio ao Carnaval, o entra em campo para enfrentar o Boavista pela final da Taça Guanabara. Caso vença, este título tem de tudo para vir com um gostinho especial para o treinador Jorge Jesus.

Com a partida, mesmo com mando do Boavista, marcada para acontecer no Maracanã, principal palco do Flamengo, pode ser que o 22º título flamenguista de saia, justamente, no estádio em que Jorge Jesus mais comandou o time, mas que ainda não foi campeão.

Mesmo tendo disputado a maioria de seus jogos no principal estádio do Rio de Janeiro, em nenhum dos três títulos o português se sagrou campeão por lá. O título da Libertadore veio em Lima, o do Brasileirão de 2019 foi confirmado em um jogo do , sem ao menos o Flamengo estar em campo, e o mais recente deles, a Supercopa do , veio em Brasília, no Estádio Mané Garrincha.

Além disso, se conquistado, este será o primeiro título estadual conquistado por ele, que chegou ao apenas em junho de 2019, depois que os dois turnos do já haviam sido disputados.

A partida entre Boavista e Flamengo está maracada para sábado (22), às 18hs (de Brasília), sem transmissão de TV.