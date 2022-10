Por que a compra do Lyon por John Textor ainda gera dúvidas na França

Proprietário do Botafogo e Crystal Palace tentou comprar dois clubes em Portugal e falhou na missão

O proprietário do Botafogo e do Crystal Palace, John Textor deve adicionar mais um clube à sua carteira de investimentos em alguns dias. Trata-se do Olympique Lyon, time francês que será a nova empreitada do empresário estadunidense.

A venda do clube para o grupo que Textor lidera estava inicialmente agendada para acontecer em 30 de setembro, mas um anúncio do clube explicou que o fechamento da negociação foi adiado.

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas nunca colocou a negociação em dúvida, mas o clube está em crise esportiva. A situação levou à queda do técnico Peter Bosz, que foi substituído por Laureant Blanc.

No comunicado que falava sobre o adiamento da compra, o clube francês colocou da seguinte forma:

"Resta às partes finalizar, nas próximas semanas, a documentação legal, nomeadamente para o principal financiamento da Eagle Football, e as diligências mecânicas necessárias para a conclusão bem sucedida da operação".

O método de financiamento da compra é a grande questão do negócio. A recente notícia de que Textor tentou comprar o Sporting e depois o Benfica - ambos recusados - reacendeu o debate na França sobre as formas de financiamento das compras.

Ainda assim, o desfecho da negociação parece próximo e tudo pode ser resolvido já na próxima semana.