Por que o River Plate ficou sem goleiros para jogar a Libertadores?

Os quatro jogadores da posição inscritos na competição estão com Covid-19 e, segundo a imprensa argentina, a Conmebol negou novas adições à lista

O River Plate tem um grande problema para o jogo contra o Santa Fe, válido pela quinta rodada da Libertadores. O time argentino tem 25 casos de Covid-19 em seu elenco, entre eles, todos os seus goleiros, que não estarão disponíveis para o duelo, o que fará com que Marcelo Gallardo tenha que improvisar um jogador de linha para a posição.

Os quatro goleiros inscritos pelo River Plate para a disputa da Libertadores - Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux e Franco Petroli - testaram positivo para Covid-19 e, portanto, foram cortados do duelo da quinta rodada da competição.

Principalmente por conta do gol, o time fez um pedido à Conmebol para, excepcionalmente, poder inscrever outros jogadores no elenco. A intenção do time era que Leonardo Díaz e Agustín Gómez fossem incluídos na lista, para não ficar sem nenhum goleiro. A entidade, porém, segundo a imprensa argentina, negou o pedido.

Apesar de que nenhuma das partes tenha se manifestado ainda, na Argentina a recusa da Conmebol é dada como certa. Segundo informações, a entidade entende que o time não inscreveu todos os 50 jogadores que poderia ao início da temporada e, por isso, não abrirá exceção, já que deu recursos o suficiente para que o River evitasse a situação. Além disso, os argentinos negaram a vacinação oferecida quando foram ao Paraguai.

Além dos quatro goleiros, outros atletas testaram positivo e também vão ficar de fora. Com mais dois lesionados, o River, neste momento, tem apenas 10 atletas inscritos na Libertadores disponíveis para o duelo. Neste caso, a Conmebol não entende que cabe um adiamento do jogo, já que Gallardo conseguiria escalar sete jogadores - o mínimo para que um time possa estar em campo, de acordo com o regulamento.

A opção para o gol, já que os jogadores da base não puderam ser inscritos, então, será improvisar um jogador de linha na posição. O favorito é Milton Casco, que segundo o site do River, tem 1,70 m de altura. Outros jogadores mais altos estão no elenco, mas, de acordo com a imprensa, é o lateral quem brinca no gol durante os treinos.