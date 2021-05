Como a suspensão do futebol na Argentina afeta a Libertadores e a Copa América?

Pandemia de coronavírus agrava e governo argentino anuncia medidas para conter o avanço do número de novos casos e mortes por Covid-19

O futebol da Argentina está paralisado. Nesta sexta-feira (21), a Federação Argentina (AFA) decidiu acompanhar as novas medidas sanitárias anunciadas pelo Presidente Alberto Fernández e suspendeu as competições locais que entidade organiza. A suspensão é válida até o dia 30 de maio, um domingo.

"Neste momento em que o nosso querido país deve fazer um esforço extra para controlar esta pandemia angustiante que nos aflige, a AFA e todos nós que fazemos futebol voltaremos a acompanhar as autoridades nacionais, suspendendo a programação dos jogos correspondentes ao todas as competições locais por um período de nove dias", disse a entidade em nota.

Não fica claro no comunicado da AFA qual será o procedimento nas competições continentais. Durante este período de paralisação, quatro jogos aconteceriam no país pela Libertadores e mais cinco da Copa Sul-Americana. Pelo principal torneio de clubes da Conmebol, o decisivo jogo River Plate e Fluminense seria disputado no Monumental de Núñez, mas agora não há uma definição concreta de onde a partida ocorrerá.

Para as competição continentais, os clubes argentinos devem receber uma autorização especial para atuarem em seus estádios, embora a AFA ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre o assunto.

Quais partidas da Libertadores podem ser afetadas? E da Copa Sul-Americana?

Libertadores

River Plate x Fluminense - 25 de maio

Racing x Rentistas - 25 de maio

Boca Juniors x The Strongest - 26 de maio

Defensa y Justicia x Independiente del Valle - 27 de maio

Copa Sul-Americana

Newell's Old Boys x Atlético-GO - 25 de maio

Independiente x Guabirá - 26 de maio

Rosario x 12 de Octubre - 26 de maio

Arsenal de Sarandí x Bolivar - 27 de maio

Lanús x Aragua - 27 de maio

Nesta temporada, alguns jogos das competições da Conmebol foram realocados por diversos motivos: surtos de Covid-19, manifestações sociais e proibições da prática esportiva em determinado local - os jogos do Palmeiras na Recopa Sul-Americana e do Santos na Pré-Libertadores em Brasília são exemplos do último tópico. A mudança aconteceu quando o estado de São Paulo suspendeu o futebol em território paulista.

Como fica a Copa América?

O torneio inicialmente previsto para ser disputado no inverno sul-americano de 2020 já foi praticamente todo desfigurado. A pandemia de Covid-19 adiou em um ano o torneio, as seleções convidadas, Qatar e Japão, desistiram de participar e a Colômbia, que seria sede juntamente com a Argentina, foi descartada para receber a competição.

Até o momento, a realização da Copa América na Argentina não deve ser afetada pela decisão da AFA. O torneio terá início em 13 de junho e pode acontecer inteiramente na Argentina. Outras sedes como Chile e Uruguai ainda são especuladas para receber os jogos previamente marcados para a Colômbia.

Por que o futebol argentino foi paralisado?

A Argentina vive seu pior momento desde o início da pandemia no país. O monitoramento da Universidade Johns Hopkins mostra que a Argentina tem uma média móvel de quase 28 mil novos casos de coronavírus por dia. O número de novos casos diário no país chega a quase 40 mil e bate recordes dia após dia. Além disso, por dia, morrem em média 494 pessoas por Covid-19. Ao todo, a doença matou mais de 72 mil pessoas no país.