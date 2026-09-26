O Real Madrid espera que a lesão de Kylian Mbappé não seja tão grave quanto se temia inicialmente, em meio a dúvidas sobre a data de retorno do atacante francês aos gramados, segundo o jornal "The Athletic".

O capitão da seleção francesa havia deixado o campo antes dos 60 minutos, durante a vitória dos Bleus sobre a Turquia (1 a 0) na noite de sexta-feira, na estreia da Liga das Nações da Uefa, e isso poucos minutos depois de marcar o único gol da partida.

Mbappé voltou em seguida à Espanha para se submeter a exames e raios-X, antes de o Real Madrid confirmar sua lesão de hiperextensão no joelho esquerdo, o que pode significar sua ausência dos gramados por cerca de duas semanas.

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Local da lesão de Mbappé assusta o Real Madrid

Zinedine Zidane, o técnico da seleção francesa, havia demonstrado pessimismo quanto à situação de Mbappé, em suas declarações após sua primeira partida no comando da comissão técnica, mas os exames médicos indicaram que a lesão não é grave.

Espera-se que o ex-jogador do Paris Saint-Germain fique de fora por cerca de duas semanas, o que lhe dá uma chance mínima de estar à disposição para a próxima partida do Real Madrid no Campeonato Espanhol, quando o time recebe o Villarreal no dia 10 de outubro.

O Merengue já sofre com a ausência de Ibrahima Konaté, que deve ficar afastado dos gramados por um período entre 3 e 4 semanas, após uma lesão sofrida durante sua estada na convocação da seleção francesa.

O clube merengue também anunciou, no início desta semana, a lesão de Fede Valverde, com um rompimento de "terceiro grau" no tornozelo, durante a derrota para o Atlético de Madri (2 a 1) no dérbi da capital, em meio a previsões de sua ausência por várias semanas.

Mbappé apresentou grande desempenho com o Real Madrid desde o início da atual temporada, marcando 8 gols e dando 2 assistências em 8 partidas, apesar da queda de seu time para a quarta colocação na tabela de classificação de LaLiga, com 15 pontos, seis pontos atrás do líder Barcelona.



