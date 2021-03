Mbappé melhor sem Neymar no PSG? 'Bobagem', diz Marquinhos

O atacante brilhou sem o companheiro na Champions League, mas prefere ter o brasileiro ao seu lado

Neymar ainda não é presença garantida para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Barcelona. Mas, apesar de Kylian Mbappé ter dado conta do recado na primeira partida, Marquinhos nega que o companheiro prefira estar sozinho do que acompanhado do camisa 10: "Temos que parar com bobagens como essa".

Mabppé deu um show do primeiro jogo contra o Barcelona, em pleno Camp Nou. Precisando assumir o protagonismo do PSG para si, uma vez que Neymar e Di Maria estavam ausentes por conta de lesões, o atacante francês marcou três dos quatro gols da vitória e fez uma de suas melhores exibições da temporada.

No entanto, a história de que Mbappé prefere jogar sem Neymar, para que assim ele possa assumir o protagonismo, não é verdade, de acordo com o zagueiro Marquinhos. “Sempre queremos ter os melhores jogadores conosco. Se você perguntar ao Kylian, acho que ele também prefere quando tem Ney ao lado dele. Kylian estava lá e fez a coisa certa, os outros jogadores também foram importantes neste jogo. O time é bom, é aí que as individualidades se destacam ainda mais”, disse em entrevista à RTL.

E a excelente atuação de Mabppé veio depois de um período de seca, em que ele começava a ser criticado. Os três gols, porém, levantaram o ânimo do francês. Isso aumentou sua confiança. Marcar três gols no Camp Nou é algo muito importante para ele e para nós", disse Marquinhos. "Todos entenderam do que ele é capaz. Estamos aqui para ajudá-lo no que for possível. Ele é um líder em campo com a sua personalidade e as suas qualidades. Fez um jogo excepcional".

Principal companheiro de Mabppé, Neymar ainda segue os tratamentos da lesão sofrida no dia 10 de fevereiro. O PSG alimentou esperanças de que o brasileiro possa atuar no segundo jogo das oitavas de final, mas nada foi confirmado ainda. Já Di Maria está recuperado e, inclusive, foi relacionado para o jogo da Copa da França, no final de semana que antecede a Champions League.

O PSG enfrenta o Barcelona, desta vez em casa, na quarta-feira (10), às 17h (de Brasília). O time francês tem boa vantagem para o jogo, depois de construir um 4 a 1 de virada no jogo de ida. No entanto, é quase impossível que o torcedor não se lembre da virada história que o próprio Barça conseguiu contra os franceses, em 2017, depois de perder um primeiro jogo por 4 a 0.

"Não podemos dizer que entramos em campo e que não queríamos vencer, que não queríamos forçar as coisas, que não queríamos lutar. Isso não é verdade. Mas às vezes não dá certo, às vezes não é o nosso dia, às vezes o outro time é muito bom e eles têm mais chances à noite. É futebol. Há dias em que as coisas vão bem e funcionam, outros em que não trabalhar", disse Marquinhos sobre a histórica virada.