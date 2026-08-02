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Por causa da trapaça: Real Madrid explode de raiva na negociação de Diomande

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A contratação do marfinense Yan Diomande, estrela do Leipzig, tornou-se mais complicada do que o Real Madrid esperava. 

A rede "Defensa Central" noticiou um desdobramento inesperado, que não agradou à diretoria do clube merengue, que ficou descontente após descobrir uma operação de "engano".

Até o momento, o Real Madrid vinha negociando com a agência Roc Nation para concluir a contratação de Diomande. Mas, segundo revelou o jornalista marfinense Malick Traoré, essa agência não é a única representante do jogador, já que ele ainda está vinculado a um contrato com outra agência, o que pode complicar o andamento das negociações.

Traoré afirmou: "O Real Madrid ficou irritado com os representantes de Diomande na agência Roc Nation, depois de descobrir que o jogador ainda está vinculado a um contrato com outros agentes".

O relatório esclareceu que a irritação do clube está direcionada à agência Roc Nation, e não ao próprio Diomande, por ela ter ocultado essa informação.

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As informações indicam que o jogador ainda está vinculado a um contrato com a agência Maxidel, o que significa que o Real Madrid também será obrigado a negociar com ela, após só ter tomado conhecimento disso depois da descoberta do caso.

O Real Madrid havia chegado, de acordo com o relatório, a um acordo quase completo com a Roc Nation e com o jogador a respeito de sua transferência, restando apenas negociar com o Leipzig para definir o valor do negócio, que não será baixo.

Mas a entrada da agência Maxidel em cena criou um novo obstáculo para o clube merengue.

As informações apontam que a agência detém os direitos de representação de Diomande até sua saída do Leipzig, o que obriga o Real Madrid a chegar a um acordo também com ela, algo que pode levar ao aumento do custo do negócio e tornar o processo de contratação mais complicado.

Os obstáculos não pararam por aí, já que o Leipzig também parece determinado a complicar a saída de Diomande neste verão.

Segundo o relatório, o clube alemão mantém suas altas exigências financeiras, que ultrapassam os 100 milhões de euros, e não pretende oferecer qualquer desconto ao Real Madrid.

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