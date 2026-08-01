Como informa uma reportagem da Sky, ainda há diferenças graves principalmente na questão da taxa de transferência. Segundo se apurou, os saxões pedem 120 milhões de euros pelo ponta de 19 anos, valor que os merengues, por sua vez, (ainda) não estão dispostos a colocar na mesa.

Por isso, há cerca de 24 horas as negociações entre os dois clubes estariam paradas. O Leipzig teria inclusive ignorado por completo a oferta mais recente dos madrilenos, já que ela evidentemente não correspondeu às expectativas financeiras.

No momento, tudo indica que Diomande viajará no sábado com o clube da Bundesliga para o período de treinos na Áustria, algo que o Real queria evitar de qualquer maneira. O próprio jogador também esperava que o negócio fosse concluído até lá.

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Yan Diomande não deve ser utilizado em amistoso do Leipzig

O Leipzig faz um teste no sábado antes da viagem contra o SC Verl, da terceira divisão, mas Diomande, caso viaje com a equipe, não deve ser utilizado para não colocar em risco a transferência, que segue sendo possível.

Diomande se transferiu no verão passado do CD Leganes para o Leipzig por 20 milhões de euros e assinou contrato até 2030. Em 46 partidas por todas as competições, marcou 15 gols e deu 11 assistências.

Na Copa do Mundo, Diomande foi titular da Costa do Marfim. Em quatro partidas no torneio, registrou uma assistência e chamou atenção com atuações fortes. Os marfinenses foram eliminados por pouco na fase de 16 avos de final, com derrota por 2 a 1 para a Noruega.